HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

25.10.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 663 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. İkinci doz aşı oranı Türkiye genelinde yüzde 77,55'i geçerken, vaka ve vefat sayılarında da düne göre ciddi yükseliş kaydedildi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 824 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,68, birinci dozda 88,95 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Ekim) koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 792 olarak açıklanmıştı.

24 ekim

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
PARTNERPınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!
Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba varErdoğan: Her evde, kapıcısında araba var
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HTS kayıtları, Ümitcan Uygun’u yalanladı

HTS kayıtları, Ümitcan Uygun’u yalanladı

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.