Son Dakika: 25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. İkinci doz aşı oranı Türkiye genelinde yüzde 77,55'i geçerken, vaka ve vefat sayılarında da düne göre ciddi yükseliş kaydedildi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 824 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,68, birinci dozda 88,95 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Ekim) koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 792 olarak açıklanmıştı.

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." dedi.

İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5’i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız. pic.twitter.com/TeJRTQFsBt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2021



