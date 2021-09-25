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Son Dakika: 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

25.09.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 145 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" dedi.

Son Dakika: 25 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

25 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 19 bin 199 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

"SİZCE GÜÇ BİR HEDEF Mİ?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Vaka sayısı 19 bin!' Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" ifadelerini kullandı.

"BULAŞTIĞI HERKESİ ADETA ARACI GİBİ KULLANIYOR"

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise vatandaşlara maske takma uyarısı yaparak "Covid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Bulaştığı herkesi daha kötü sonuçlar için adeta aracı gibi kullanıyor. Kendini koruyan, başkalarını da hastalıktan, ölümden korur. Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım." dedi.

25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Eylül) koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 197 olarak açıklanmıştı.

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