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Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

25.04.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 347 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 38 bin 553 oldu. İşte 25 Nisan koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

25 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Vaka sayısı düne göre düşerken can kaybında artış görüldü.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 38 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 347 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 358’e yükseldi. Toplamda 45 milyon 884 bin 258 test yapıldı. Bugün yapılan 260 bin 280 testten, 38 bin 553 yeni vaka sayısı, 2 bin 801 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 629 bin 969 olduğu, bugün iyileşen 51 bin 236 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 73 bin 644’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 590 olduğu açıklandı.

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

25 NİSAN

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (24 Nisan) koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 40 bin 596 olarak açıklanmıştı.

24 NİSAN

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