SON DAKİKA: 26 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika bilgisine göre 25 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Aralık) koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 470 olarak açıklanmıştı.



