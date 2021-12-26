SON DAKİKA: 26 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika haberine göre, 26 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 138 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." dedi.
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