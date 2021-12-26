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SON DAKİKA: 26 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

26.12.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 26 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 138 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." dedi.

SON DAKİKA: 26 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

Son dakika bilgisine göre 25 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 aralık

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Aralık) koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 20 bin 470 olarak açıklanmıştı.

25 ARALIK 1


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı
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