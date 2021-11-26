HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

26.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 2 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

26 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 341 oldu.

"VARYANT VE MUTASYONLAR GÜNDEMİNİZDE YER ALMAMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.

26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

FFIg5IQXsAMVUhT

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Kasım) koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 467 olarak açıklanmıştı.

FFDWA_oWQAUhJDX

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Görevden uzaklaştırıldı! "Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti" iddiasıGörevden uzaklaştırıldı! "Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti" iddiası
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusunda bulunulacak

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

"Olağanüstü" toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Gece vakti feci kaza! Bacağı koptu

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.