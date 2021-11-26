Son Dakika: 26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

26 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 341 oldu.

"VARYANT VE MUTASYONLAR GÜNDEMİNİZDE YER ALMAMALI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor." dedi.

Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor. pic.twitter.com/adLZOkfXDt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2021

26 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

25 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Kasım) koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 467 olarak açıklanmıştı.





