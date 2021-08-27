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Son Dakika: 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

27.08.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 340 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 27 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 528 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

"AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 616 olarak açıklanmıştı.

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