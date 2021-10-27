Son Dakika: 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 542 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 267 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"ÖLÜMLERİN BİR KISMI ÖNLENEBİLİR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor." dedi.

26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor. pic.twitter.com/chiSpgkyKJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2021

27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Ekim) koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 29 bin 643 olarak açıklanmıştı.





