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Son dakika: 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

27.03.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 27 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 194 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 27 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. 27 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 11 bin 194 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 oldu. Bir günde toplam 251 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 402 olarak kaydedildi.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,5 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Mart) koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 13 bin 849 olarak açıklanmıştı.

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