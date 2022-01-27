Son Dakika: 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: 27 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 82 bin 180 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Bu havada aşı?' Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." dedi.
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