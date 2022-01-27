Son Dakika: 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 27 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Ocak) koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 77 bin 434 olarak açıklanmıştı.





