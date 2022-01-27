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Son Dakika: 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

27.01.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 27 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 82 bin 180 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Bu havada aşı?' Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." dedi.

Son Dakika: 27 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 27 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Ocak) koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 77 bin 434 olarak açıklanmıştı.

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