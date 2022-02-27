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Son dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

27.02.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 27 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 49 bin 792 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." dedi.

Son dakika: 27 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 27 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 69 bin 845 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,06, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,92 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 537 bin 442 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Şubat) koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 61 bin 764 olarak açıklanmıştı.

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"KENDİMİZİ İYİ KORUMALIYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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