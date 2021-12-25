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  4. SON DAKİKA | 27 yaşındaki Cem'in boş arazide cansız bedeni bulundu, babası gözaltında

SON DAKİKA | 27 yaşındaki Cem'in boş arazide cansız bedeni bulundu, babası gözaltında

25.12.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Tekirdağ Malkara'da boş arazide bir ceset bulundu. Av tüfeğiyle başından vurulmuş olan kişinin 27 Yaşındaki Cem M. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Cem'in babasını gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 27 yaşındaki Cem'in boş arazide cansız bedeni bulundu, babası gözaltında

Son dakika haberine göre: Tekirdağ Malkara'da 27 yaşındaki Cem, boş bir arazide başından vurulmuş olarak bulundu. Olay, vatandaşların ekiplere haber verilmesiyle ortaya çıkarken Cem'in babasını gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

BABASININ ARACI TESPİT EDİLDİ

Malkara’nın kırsal Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide önceki gün ceset görenler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş kişinin, Cem M. olduğunu belirledi.

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Olay yerinde inceleme yapan jandarma, boş av tüfeği fişekleri buldu. Geniş kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Ergene ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde elektrik üzerine iş yeri bulunan Veli M.'nin aracının, oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın Ergene Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi vermesi üzerine polis, Veli M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı; 1 av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Veli M., soruşturmanın yürütüleceği Malkara Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Veli M.'nin evinde bulunan av tüfeği ve fişekler inceleniyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tekirdağ
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