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Son Dakika: 28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

10.06.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Binlerce kişinin heyecanla beklediği 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden ilan edildi. POMEM sınav sonuçları için adaylara diğer iletişim araçlarıyla bildirim yapılmayacak. İşte detaylar!

Son Dakika: 28. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika haberine göre Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
polis akademisi
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