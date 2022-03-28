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  4. Son dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son durum

Son dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son durum

28.03.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 14 bin 364 kişi koronavirüse yakalandı, 61 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum...

Son dakika: 28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu! İşte son durum

Son dakika... Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 28 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de 272 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 364 kişi koronavirüse yakalandı, 61 kişi ise hayatını kaybetti. 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

İŞTE GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,33 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 823 bin 531’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

27mart

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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