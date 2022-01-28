Son Dakika: 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 28 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 503 oldu.

"ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." ifadelerini kullandı.

Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2022

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Ocak) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 82 bin 180 olarak açıklanmıştı.





