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Son Dakika: 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

28.01.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 28 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 93 bin 586 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." dedi.

Son Dakika: 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 28 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 503 oldu.

"ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." ifadelerini kullandı.

28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Ocak) koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 82 bin 180 olarak açıklanmıştı.

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