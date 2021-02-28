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Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

28.02.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 424 oldu. İşte 28 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

28 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 424 oldu.

6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

28 şubat

27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Şubat) koronavirüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 193 olarak açıklanmıştı.

27 şubat

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDAN ÇIKACAK KARARLARDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda vaka sayılarına göre yeni kararlar alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta yaptığı toplantıda raporları Kabine'ye sunacağını belirtmişti. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın illerdeki vaka sayısına göre kademeli geçişin ayrıntılarını duyurması bekleniyor. İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı ile gösterilecek. Alınacak kararlarda günlük vaka sayıları oldukça önemli bir yer tutuyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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