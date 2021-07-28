Son Dakika: 28 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

28 Temmuz 2021 koronavirüs verileri açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

AŞI UYGULAMALARI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

AŞI UYGULAMALARININ EN YÜKSEK VE EZ AZ OLDUĞU İLLER

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

İŞTE 28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" ifadelerini kullandı.

Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/fR5SeCVvuv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (27 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 761 olarak açıklanmıştı.



