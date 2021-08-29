Son Dakika: 29 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 11 bin 396 oldu. Can kaybında düne göre artış gözlendi.

"HİÇ MÜMKÜN MÜ?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.

Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ck9NPqFR19 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2021

29 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 912 olarak açıklanmıştı.





