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Son Dakika: 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu! 250 gözaltı, 4 kamyon belge, 500 milyon lira...

28.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu için düğmeye basıldı. 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Operasyon düzenlenen şirketlerin demir çelik fiyatlarını manipüle ettiği ve 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğrattığı belirlendi. İşte büyük operasyonun detayları!

Son Dakika: 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu! 250 gözaltı, 4 kamyon belge, 500 milyon lira...

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 29 ilde, demir çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da bulunduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. İşte 'Demir Yumruk' operasyonunun detayları!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

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10 AYLIK TAKİP

Operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirleri uygulandı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

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29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

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250 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı bulunan 374 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 250 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de yer aldı. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.

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EROL EVCİL'E REZİDANSTA GÖZALTI

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil), İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi. Eşrefoğlu’nun liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazların haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Çetenin, para nakillerinde kendi aralarında 'kurye' diye tabir ettikleri kişileri kullandıkları belirlendi. Kuryelerin, ilk şirketten aldıkları paraları aradaki paravan şirketlerin hesaplarına aktardıktan sonra en son Eşrefoğlu’na ait şirkete nakit olarak getirdikleri tespit edildi. 'Kurye'lerin ise silahlı korumalar eşliğinde hareket ettikleri öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara
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