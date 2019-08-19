Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 2️⃣9️⃣ ilde PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 4️⃣1️⃣8️⃣ şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 19, 2019

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