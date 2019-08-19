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Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Diyarbakır, Mardin ve Van başta olmak üzere 29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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operasyon KCK

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