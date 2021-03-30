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Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

30.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara merkezli peş peşe düzenlenen FETÖ operasyonlarında 103 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verdi.

26 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.


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fetö Ankara

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