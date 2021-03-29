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Son Dakika: 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

29.03.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 154 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 404 oldu. İşte 29 Mart koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

29 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 154 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 404 oldu.

18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

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Toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı bin 998 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

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29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Mart) koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 58 olarak açıklanmıştı.

28 mart


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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