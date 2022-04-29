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Son Dakika: 29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

29.04.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 29 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise bin 924 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10’un altına düştü." dedi. "Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor." diyen Bakan Koca "Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 29 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 302 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 495 bin 274 doza yükseldi.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (28 Nisan) koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 2 bin 256 olarak açıklanmıştı.

28n

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca, "Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.


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