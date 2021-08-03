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Son Dakika: 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

03.08.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 832 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 243 oldu.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİNE YAKLAŞTI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." dedi.

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 898 olarak açıklanmıştı.

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