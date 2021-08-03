Son Dakika: 3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

3 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 243 oldu.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİNE YAKLAŞTI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." dedi.

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli. pic.twitter.com/dXhRgnVtW9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2021

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 898 olarak açıklanmıştı.





