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Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 09:54 | Son Güncelleme

OHAL Komisyonu'ndan yapılan açıklamada 42 bin kişinin başvurusu incelendiği ve 3 bin kişi göreve iade edildiği ifade edildi.

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 42 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 125 bin müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Bugüne kadar 42 bin başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, 3 bin müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, kapatılan kurum ve kuruluşların açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 39 binini reddeden Komisyonda, 83 bin müracaatın incelenmesi ise devam ediyor.

  • Dava yolu açık

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19, 20, 21 ve 22. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
OHAL Göreve Iade

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
o 3 bin kişinin yaşadıklarının hesabını geriye kalan 39 binin yaşadıklarını 1 tane akp li yaşamadan ölürsem gözüm açık gider
SUÇLULAR CEZASI NEYSE ÇEKSİN O AYRI LAKİN BENŞM ENİŞTEM 2,5 senedir ihraç edildi somut bir gerekçe verilmedi devlet adil olur keyfi olmaz o adam fetocu olsa ben kafasını koparırım ama değil ve devlet bunu ortaya çıkaramayacak kadar aciz
çok haksızlık vardı. iyi olmuş.
@yasardilekci Acaba suçsuz olduğuna inanılan mı döndü yoksa AKP'li olan mı? sen bunu anlayamayacak kadar malsın
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