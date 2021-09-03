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Son Dakika: 3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

03.09.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 857 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." dedi.

Son Dakika: 3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

3 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 527 oldu.

"HAKLI BAZI SORULARI VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." ifadelerini kullandı.

3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Eylül) koronavirüs nedeniyle 283 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 496 olarak açıklanmıştı.

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