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Son Dakika: 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

03.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 114 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 602 oldu. İşte 3 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

3 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

3haziran

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Haziran) koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 181 olarak açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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