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Son dakika... 3 ilde başlatıldı! 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'na 1670 personel katılıyor

08.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika... 3 ilde başlatıldı! 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'na 1670 personel katılıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla Eren-8 Amanoslar operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren-8 Amanoslar" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 96 operasyonel timdeki 1670 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA


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