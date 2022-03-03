Son dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 3 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
İşte güncel koronavirüs tablosu:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"“Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.” Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinde."
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