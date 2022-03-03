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Son dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

03.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. İşte 3 Mart 2022 koronavirüs tablosu...

Son dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 3 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

3F

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"“Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.” Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinde."

2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

2MART

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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