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  4. Son dakika: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

03.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 9 bin 21 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 3 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Nisan) koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 783 olarak açıklanmıştı.

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