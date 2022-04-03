Son dakika: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 3 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Nisan) koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 783 olarak açıklanmıştı.





