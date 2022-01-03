HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

03.01.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 44 bin 869 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." dedi.

Son Dakika: 3 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 3 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 27 bin 492 oldu. İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,77 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 132 milyon 897 bin 714 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

3 ocak

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Ocak) koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 33 bin 520 olarak açıklanmıştı.

2 ocak1

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesiErdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi

Erdoğan açıkladı! Emekli ve memura zam müjdesi

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ Eskişehir’de alarm…

"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.