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Son Dakika: 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

03.07.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 537 oldu. İşte 3 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

3 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

TÜRKİYE'NİN SON 24 SAATİ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de dün (2 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 891 olarak açıklanmıştı.

2 temmuz

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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