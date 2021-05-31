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Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

31.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı;


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