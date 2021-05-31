Son Dakika: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı;



SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/noDpyeLNzI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021



