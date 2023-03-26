Son dakika | 30 binden fazla personel alımı yapılacak! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Süreç başladı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığına personel alımı süreci başladı. 2 Nisan'da askeri öğrenci aday belirleme sınavı ve öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak. Mülakatlar ise haziran ayında yapılacak.

SINAV TARİHİNİ DUYURDU! "SÜRECİMİZ BAŞLADI"

Bakan Akar'ın açıklaması şöyle:

"Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacağız. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

