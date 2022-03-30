Son dakika: 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 30 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Mart) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 190 olarak açıklanmıştı.





