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Son dakika: 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

30.03.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 30 Mart Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 993 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: 30 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 30 Mart 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

vaka vaka

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Mart) koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 16 bin 190 olarak açıklanmıştı.

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