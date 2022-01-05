SON DAKİKA | 30 milyon TL kazanan talihli, çekini aldı! 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı

Son dakika: 120 milyon TL'lik büyük ikramiye heyecanı 31 Aralık gecesi tüm Türkiye'yi sarmış ve büyük ikramiye İzmir Konak'tan satın alındığı açıklanan '9876066' numaralı bilete çıkmıştı. 2022 Milli Piyango YIlbaşı Özel Çekilişi'nde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli ise çekini bugün aldı. İzmir Konak'ta satılan biletin sahibine çekini, banka yetkilisi ile Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

30 MİLYON TL KAZANAN TALİHLİ ADINI VERMEK İSTEMEDİ

Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştı.

(DHA)

