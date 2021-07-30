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Son Dakika: 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

30.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Temmuz Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 83 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 69 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 83’de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 30 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 83 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 oldu. Son 1 günde toplam 256 bin 460 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedildi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,79 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 72 milyon 520 bin 645’e yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun” dedi.

30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

30 temmuz

29 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 161 olarak açıklanmıştı.

29 temmuz


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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