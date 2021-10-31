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Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

31.10.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 948 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 26 bin 175 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

31 ekim

30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Ekim) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 96 olarak açıklanmıştı.

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"3 MİLYON KİŞİ ÜÇÜNCÜ DOZ AŞISINI HENÜZ YAPTIRMADI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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