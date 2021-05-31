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Son Dakika: 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

31.05.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 493 oldu. İşte 31 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

31 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 933 olarak açıklanmıştı.

30 mayıs

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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