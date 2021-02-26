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  4. Son Dakika: 36 ilde Silici-2 operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Son Dakika: 36 ilde Silici-2 operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

26.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 36 ilde Silici-2 operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli bugün 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “Silici 2" operasyonu gerçekleştirildi.

“Silici 2" operasyonu 15-16 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Silici" operasyonun devamı oldu.

1.2 MİLYAR TL'LİK VURGUN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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