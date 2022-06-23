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  4. Son Dakika: 36 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı! Mühendis Ceren Ataman'ı böyle tuzağa düşürmüşler

Son Dakika: 36 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı! Mühendis Ceren Ataman'ı böyle tuzağa düşürmüşler

23.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zaman zaman dolandırıcıların tuzağına düşen tanınmış isimlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Galataport projesinde de görev alan yüksek mühendis Ceren Ataman, kendisiyle iletişime geçen şebekeye, döviz ve ziynet eşyalarını kaptırmış ve toplamda 36 milyon lirasını kaybetmişti. Akıllara durgunluk veren olayın detayları ortaya çıkarken, genç kadının ifadesine de ulaşıldı. Başına gelenleri tek tek anlatan Ataman, bir ara kadın tarafından izlendiğini söyledi...

Son Dakika: 36 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı! Mühendis Ceren Ataman'ı böyle tuzağa düşürmüşler

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde, tele dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıkan tanınmış isimlere bir yenisi daha eklendi. Erde İnşaat İcra Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Galataport projesinde de yer alan yüksek mühendis Ceren Ataman (40), kendisiyle telefonda iletişime geçen ve 'polis' yalanıyla tuzağa düşüren çeteye toplamda 36 milyon TL kaptırmıştı. Yaşadığı şoku anlatan Ataman, dolandırıcıların çok değişik taktikler kullanarak kendisini inandırdığını söyledi. Ataman ayrıca başına gelen olayı, eşine söyledikten sonra fark ettiğini ifade etti. İşte tüm yaşananlar...

36 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ın ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Ataman'ın sadece 14 günde 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro (36 milyon lira) nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda mücevherini kaptırdığı öğrenildi. Paraları çekmek ve dolandırıcılara vermek için ise 3 farklı banka ve 3 farklı şubeden yüklü miktarda para aldığı saptandı.

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YİNE AYNI TEZGAH...

Talihsiz kadın, dolandırıcıların ilk olarak kendisini 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sularında evinde bulunan sabit telefon hattını aradıklarını söyledi. Ardından cep telefonunu da arayan dolandırıcıların, kendilerini Terörle Mücadele şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttıklarını, WhatsApp üzerinden bir de polis kimliği gönderdiğini aktardı.

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"BENİMLE İLGİLİ GÖZALTI KARARI ALINDIĞINI SÖYLEDİ"

Ataman ifadesinde, "Benim hakkımda gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, FETÖ'ye ait kara para aklama gibi işlemlerde benim de banka bilgilerimin karıştığını, hatta benimle ilgili gözaltı kararı alındığını söyledi. Benim durumunda 48 kişi olduğunu, adıma farklı bankalarda kasalar açıldığını ve buna benzer şeyler ifade etti. Ardından tüm bankalarda bulunan kasalardaki paralarımı çekmemi ve kendilerine vermemi söylediler" dedi.

"SADECE PARALARI ALMAMI SÖYLEDİLER"

Kendisini dolandırıcıların yönlendirmesiyle parça parça olmak üzere toplamda 836 bin 400 dolar ve 167 bin euro parayı kasalardan aldığını söyleyen Ataman, "İlk olarak 1 Kasım'da bir bankanın Tarabya şubesine ardından ise bir başka bankanın aynı muhitteki şubelerine giderek bu bankalarda bulunan kasalarımdan toplamda 240 bin dolar ve 167 bin euro para çektim. Hatta ben şubelere gittiğimde telefonum sürekli açıktı. Bana mücevherleri değil sadece paraları almamı söylemişlerdi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞİŞİK TAKTİKLER KULLANARAK İNANDIRDILAR"

Paraları aldıktan sonra kendisine eve gitmesi gerektiğini söylendiğini aktaran Ataman, "Fotoğraflarını çekip kendilerine göndermemi istediler. Devamında paralar içerisinde F6, F7 ile başlayan seri no'lu paraların örgüt üyeleri tarafından değiştiğini bildirdiler. Çok değişik taktikler kullanarak ve söylemlerde bulunarak beni tamamen kendilerine inandırdılar" dedi.

ÇANTAYI VERDİKTEN SONRA TEKRAR İLETİŞİME GEÇMİŞLER

"Parayı kendilerine teslim etmemi isteyince ben de sorumluluktan kurtulmak için bunu kabul edip Sarıyer Çayırbaşı'nda saat 22.00 sıralarında buluştum. 20 yaşlarında uzun ince yapılı, yüzü maskeli birisiydi. Bu paraları sırt çantasında bu şahsa teslim ettim" diyen Ataman, dolandırıcıların ardından kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini aktardı.

"BİR KADIN BENİ GÖZETLEMİŞTİ"

Aynı hafta içinde 4. Levent'teki bir bankanın şubesinden 450 bin doları çekerek yine bu şekilde Tuzla taraflarında bir yere yönlendirildiğini belirten Ataman ifadesine şöyle devam etti:

"Bu kez Arapça konuşan ince uzun yapılı 20 yaşlarında bir şahsa paraları gri bir sırt çantasında teslim ettim. Sonrasında benden hesaplarımdaki paraları çekip kendilerine teslim etmemi istediler. 10 Kasım'da bir bankanın Tarabya'daki şubesinden 64 bin dolar ve ertesi gün ise başka bir bankadan 11 bin 300 dolar para çektim. Bu parayı çekerken bir kadın beni gözetlemişti."

EŞİNE SÖYLEDİĞİNDE BAŞINA GELENİ ANLADI

Bu parayı da Fatih'te bir emlak ofisinin bulunduğu sokağa götürmesi istendiğini belirten Ataman, "Orada buluna genç bir şahsa karton torba içerisinde paraları teslim ettim. 15 Kasım'da ise farklı bir bankadan daha 71 bin dolar para çekip Bakırköy'de başka bir şahsa daha teslim ettim. Bu şekilde benden paraları parmak izi çalışması yapmak amacıyla aldıklarını belirttiler. Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım. Beni dolandıran şahıslardan şikayetçiyim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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