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Son Dakika: (4-10 Temmuz) Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayılarında tedirgin eden artış

13.07.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı haftalık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer verilen bilgilere göre, ülke genelinde 4 Temmuz - 10 Temmuz arasında 117 bin 95 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 31 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan önceki haftaya göre vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: (4-10 Temmuz) Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayılarında tedirgin eden artış

Son dakika haberi: Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 4 Temmuz -10 Temmuz arasında 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı 61 bin 47 olurken toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539, toplam vefat sayısı 99 bin 88 olarak açıklandı.

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Son dakika: Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayılarında korkutan artışSon dakika: Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu! Vaka sayılarında korkutan artış

Geçtiğimiz hafta açıklanan 27 Haziran - 03 Temmuz verilerinde ise haftalık vaka sayısı 57 bin 113, haftalık vefat sayısı ise 25 olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs
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