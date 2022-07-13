Son Dakika: (4-10 Temmuz) Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayılarında tedirgin eden artış

Son dakika haberi: Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 4 Temmuz -10 Temmuz arasında 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı 61 bin 47 olurken toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539, toplam vefat sayısı 99 bin 88 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 27 Haziran - 03 Temmuz verilerinde ise haftalık vaka sayısı 57 bin 113, haftalık vefat sayısı ise 25 olmuştu.

