HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

04.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 822 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun. " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 96 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 329 bin 374’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"VAKA SAYISI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.

İŞTE 4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

1

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 832 olarak açıklanmıştı.

E742rIhWQAkC3No

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Orman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat’ın diğer yüzüOrman yangınlarıyla mücadele eden Manavgat’ın diğer yüzü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.