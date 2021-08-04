Son Dakika: 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 6 bin 96 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 329 bin 374’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

"VAKA SAYISI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.

Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AphphJHyQW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021

İŞTE 4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 126 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 24 bin 832 olarak açıklanmıştı.



