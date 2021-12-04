Son Dakika: 4 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

4 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 19 bin 463 oldu.

"HEPİMİZİN ÇIKARMASI GEREKEN SONUÇLAR VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." dedi.

Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız. pic.twitter.com/fEJf2DwX64 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 4, 2021

4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Aralık) koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 495 olarak açıklanmıştı.





