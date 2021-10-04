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  4. Son Dakika: 4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

04.10.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 248 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 810 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

Son Dakika: 4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

4 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 33 bin 152 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

"TOPARLANALIM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.

4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Ekim) koronavirüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 351 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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