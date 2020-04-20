Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.

Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini 4 ana başlıkla devam ettirmektedir.

Gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında zincir aksamadı, ülkemizin hiçbir yerinde bir ürünün yokluğu yaşanmadı.

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız önlemlerin meyvelerini almaya başladık. Test sayımızı günde 40 bin düzeyine çıkardık. Yoğun bakımda veya solunum cihazına bağlı olan hastalarımız ile vefat eden hasta sayımız aynı düzeyde devam ediyor.