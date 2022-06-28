HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: 4'lü zirveden mutabakat çıktı! NATO'dan açıklama... "Kriz aşıldı"

Son dakika: 4'lü zirveden mutabakat çıktı! NATO'dan açıklama... "Kriz aşıldı"

28.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, söz konusu iki ülkenin NATO'ya üyelik süreciyle ilgili imzalanan ortak mutabakat belgesi sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, son 10 yılın en büyük güvenlik krizinin aşıldığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 4'lü zirveden mutabakat çıktı! NATO'dan açıklama... "Kriz aşıldı"

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan kritik NATO Zirvesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Üçlü memorandum sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:

"Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini aşmış bulunuyoruz."

"İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye tam destek sözü verdi."

"Türkiye'nin dile getirmiş olduğu kaygılarını ele aldık. Türkiye de böylece İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davetli olarak çağrılmalarını kabul etti."

Kritik dörtlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildirisi imzalandıKritik dörtlü zirvenin ardından Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildirisi imzalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!9 ay sonra yeniden toprağa verildiler!
Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
NATO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Herkesin gözü o ilçede! Artık her şey farklı olacak!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Maske geri mi dönüyor? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...

İlginizi Çekebilir

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.