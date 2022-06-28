Son dakika: 4'lü zirveden mutabakat çıktı! NATO'dan açıklama... "Kriz aşıldı"

Son dakika haberi... İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan kritik NATO Zirvesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Üçlü memorandum sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:



"Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini aşmış bulunuyoruz."

"İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye tam destek sözü verdi."

"Türkiye'nin dile getirmiş olduğu kaygılarını ele aldık. Türkiye de böylece İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davetli olarak çağrılmalarını kabul etti."



