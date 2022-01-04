Son Dakika: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 4 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 26 bin 561 oldu.

"AYNI DURUM DİĞER İLLERDE DE KOLAYCA YAŞANABİLİR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır. pic.twitter.com/wmWhOMcjKk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2022

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Ocak) koronavirüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 44 bin 869 olarak açıklanmıştı.





