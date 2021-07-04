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  4. Son Dakika: 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

04.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 418 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte 4 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 4 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

"YENİ BİR EKRANDAN İZLEYECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (3 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 4 bin 537 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı
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