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Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 2012 yılı kaymakamlık sınav sorularının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ele geçirilip sızdırılması iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 45 ilde 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi, 83 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi.

Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nedense akp nin icinden 1 tane fetocu cikmadi.
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