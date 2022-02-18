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Son dakika: 5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu: 3 partiden bir partiye geçiş var

18.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Siyaset gündeminin hareketli olduğu şu günlerde anket sonuçları merakla takip edilmeye devam ediliyor. 5 anket şirketi elindeki son oy oranlarını paylaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, "Çok ilginç bir şey var. DEVA, Gelecek ve Saadet'ten küçük küçük Yeniden Refah Partisi'ne oy geçişi oluyor." dedi. Peki AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP'nin son oy oranları kaç? İşte yanıtı...

Son dakika: 5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu: 3 partiden bir partiye geçiş var

Son dakika haberine göre, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy, hazırlayıp sunduğu 'Nedir, ne değildir?' programında ünlü kamuoyu şirketlerinin temsilcilerini ağırladı. 5 anket şirketinin katıldığı canlı yayında son günlerde yapılan araştırmalar paylaşıldı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ve AREA Araştırma Başkanı Murat Karan'ın yaptıkları son araştırmalarda çarpıcı sonuçlar yer aldı. Peki Türkiye'de şu an seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? İşte 5 farklı anket şirketinden son sonuçlar...

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GENAR

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, yapılan son anketi şu sözlerle değerlendirdi;

CHP'nin 10 yıldır oy oranında artış veya eksilmesi 2 puan civarında gidiyor. Bizim son 8 aydır gözlemlediğimiz artış ve düşüş sadece İYİ Parti'de var. 11'e düşüyor, 14'e çıkıyor. CHP'nin artışı ve eksilmesi milimetrik. CHP bugünlerde 26 çizgisinde.

SON ANKETİN SONUÇLARINI AÇIKLADI

Bizim gördüğümüz tabloda iktidar partisi iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. Bizim araştırmalarda 7-8 ay ortalamasında 37-38 diyebiliriz.

Bizim son ankette AK Parti 37,6 olarak çıktı. CHP 26, İYİ Parti 12. HDP MHP'nin önünde. MHP HDP'ye oranlarda çok yakın.

Küçük partilerde DEVA 1 ila 2 arasında. Gelecek Partisi ise 1, 1,5 arasında.

"ÇOK İLGİNÇ BİR ŞEY VAR"

Çok ilginç bir şey var. DEVA, Gelecek ve Saadet'ten küçük küçük Yeniden Refah Partisi'ne oy geçişi oluyor.

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OPTİMAR

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son anketin sonuçlarını açıkladı.

Daşdemir açıklamasında şu ifadaleri kullandı;

Anketimize göre en önemli sorun olarak yüzde 70,2 ile ekonomi görülüyor. 'Peki bu sorunu hangi parti çözer?' dediğimizde AK Parti yüzde 30,2 ile birinci sırada, CHP yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Şu anki yapmış olduğumuz araştırmayı elektrik zamlarının kendisini çok ve net bir şekilde hissettirdiği bir dönemde yaptık.Partilerin oy oranına baktığımızda kararsızlar dağıtıldığına AK Parti'nin oy oranını koruduğunu görüyoruz.

CHP'nin oy oranında biraz yükselme var. Burada HDP'den kısmi olarak CHP'ye geçiş var.

Daşdemir'in açıkladığı sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde;

AK PARTİ : 36.5
CHP : 26.7
İyi Parti : 10.9
MHP : 10.2
HDP: 9.7
DEVA: 1.3
Türkiye Değişim Partisi: 1.1
Memleket Partisi: 0.8
Saadet Partisi: 0.7
Büyük Birlik Partisi: 0.6
Yeniden Refah: 0.7
Gelecek Partisi: 0.5

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AREA ARAŞTIRMA SONUÇLARI

AREA Araştırma Başkanı Murat Karan yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Karan açıklamasında, ''AK Parti, 32,0, CHP 27,1 İYİ Parti 15,4, HDP 10,2, MHP, 8,2 Deva, 3,3, Kararsız / Hiçbiri 15,0'' ifadelerini kullandı.

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GEZİCİ ANKET SONUÇLARI

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'nin açıkladığı anket sonuçları şu şekilde;

Gezici açıklamasında, ''Bizim anketimize göre; AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 27,2, İYİ Parti yüzde 12,1, HDP yüzde 11,5, MHP yüzde 8,1 oy alıyor.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA

Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ise şu verileri paylaştı:

AK Parti: 33.1

CHP: 28.2

İYİ Parti: 13.8

HDP 12.2

MHP 8.4

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